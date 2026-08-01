Conflicto por un rodado y otros incidentes en la noche de Chacabuco

Madrugada.
Esta madrugada se registraron algunos incidentes en inmediaciones del corredor nocturno de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
|El corte perfecto, chanchería y granja
|Fletes Elías, mudanzas y traslados
Uno de ellos requirió la presencia de varios móviles de la Comisaría local. Un varón de 26 años y una mujer de 27 protagonizaron un conflicto. Al parecer, hasta un tiempo atrás eran pareja. Ante la Policía, el primero acusó a la segunda de tomar su auto sin permiso, esconderlo y dañarlo. Esto derivó en un alternado en cercanías de Entre Ríos y Olavarría. Los agentes de la fuerza de seguridad tuvieron que mediar entre las partes.
También hubo una pelea en inmediaciones de Yrigoyen y Espora, y disturbios en Vieytes y Corrientes.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Chocaron y abandonaron a un bombero de Chacabuco que iba a un incendio
- Policiales de Chacabuco: Despistes - Vecina agredida
Todavía se habla de esto:
- Fue inaugurado Multi Store en el centro de Chacabuco
- Los ganadores de la rifa de los Bomberos de Chacabuco
- Empeora el pronóstico del tiempo para la zona de Chacabuco
- La Policía fue a una casa de Chacabuco por una situación de inseguridad
No hay comentarios:
Publicar un comentario