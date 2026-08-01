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sábado, 1 de agosto de 2026

Conflicto por un rodado y otros incidentes en la noche de Chacabuco

 


Madrugada.

Esta madrugada se registraron algunos incidentes en inmediaciones del corredor nocturno de Chacabuco.



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Uno de ellos requirió la presencia de varios móviles de la Comisaría local. Un varón de 26 años y una mujer de 27 protagonizaron un conflicto. Al parecer, hasta un tiempo atrás eran pareja. Ante la Policía, el primero acusó a la segunda de tomar su auto sin permiso, esconderlo y dañarlo. Esto derivó en un alternado en cercanías de Entre Ríos y Olavarría. Los agentes de la fuerza de seguridad tuvieron que mediar entre las partes. 

También hubo una pelea en inmediaciones de Yrigoyen y Espora, y disturbios en Vieytes y Corrientes.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278





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