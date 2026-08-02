De noche.
Durante la noche se reportó un robo en una vivienda de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Alguien forzó una puerta y se llevó pertenencias del lugar. El propio dueño llamó a la Policía para dar cuenta de la situación alrededor de la 1.00. Ocurrió en Reconquista entre Deán Funes y Matheu.
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