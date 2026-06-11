Esta tarde.
Esta tarde se reportó una emergencia de Salud en un predio deportivo de Chacabuco.
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Un joven de 16 años sufrió un golpe mientras atajaba penales y se requirió la presencia de una ambulancia del SAME. Fue trasladado al Hospital. También se convocó a la Policía. Ocurrió en Bordenave de Cacho y Mendoza, en la cancha de River Plate.
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