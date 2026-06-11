Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

jueves, 11 de junio de 2026

Emergencia de salud en un predio deportivo de Chacabuco

 

Esta tarde.

Esta tarde se reportó una emergencia de Salud en un predio deportivo de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Un joven de 16 años sufrió un golpe mientras atajaba penales  y se requirió la presencia de una ambulancia del SAME. Fue trasladado al Hospital. También se convocó a la Policía. Ocurrió en Bordenave de Cacho y Mendoza, en la cancha de River Plate. 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Actividades para el fin de semana en Chacabuco

- Novedades en el caso de una moto robada en Chacabuco

- Se viene un concurso de pesca y otra novedad en la laguna de Rocha

- Puede haber cambios en el tiempo para Chacabuco este fin de semana largo

- Lo encontraron en pleno centro de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Encendieron más luces LED en un barrio de Chacabuco

- Se realizó otro sorteo de Chacabuco para Todos II

- Necrológicas II

- Donación de futbolistas de Chacabuco

- Más datos de una denuncia radicada en Chacabuco

- Mix de Chacabuco: Participación en un fallecimiento - Gestiones por la zona - Caminos de Haroldo

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco 

- Necrológicas I

- Robo en un negocio de Chacabuco

- Madrugada de multas para camiones y acoplados de Chacabuco

- Parece que no pasa nada pero en la foto se muestra una infracción en Chacabuco



on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)