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jueves, 11 de junio de 2026

Actividades para el fin de semana en Chacabuco

 


Agenda.

El Secretario General del Municipio de Chacabuco, este mediodía dio a conocer las actividades deportivas y culturales a desarrollarse entre el 12 y 13 de junio en la ciudad.



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Viernes 12

09:15 horas - Capacitación sobre RCP y uso de DEA (Desfibrilador) y alternativas a referentes del Pádel en la Sede de UOMA (Av. Lamadrid 64)

21:00 horas - Obra de teatro "Ni rotas ni descosidas" en el Teatro Italiano


Sábado 13

10:00 horas - Se llevará a cabo el 2do encuentro infantil del torneo en desarrollo de mini hockey, en la que participarán Escuela Municipal, CEF Nº20, Porteño, Rivadavia, y Club River de Junín, en el Club Porteño

10:00 horas - "Los caminos de Haroldo", visita al Álamo Carolina, partiendo desde el Arco de Chacabuco

16:00 horas - Obra infantil "El club de las capibaras y sus amigos" en el Teatro Italiano

19:00 horas - Inauguración en Fotogalería Meridiano 0° "Retrato social media", de TD Colectivo de Fotógrafos.

19:30 horas - Inauguración en Galería de Arte del Teatro Italiano: "Anótalo en las ramas" del colectivo de artistas Bendita Banda.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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