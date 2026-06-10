Más datos de una denuncia radicada en Chacabuco

Situación.
De conocieron más datos de una de una denuncia que ha generado inquietud en la comunidad de Chacabuco.
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Se trata de las amenazas que recibió una docente de la Escuela Técnica por parte de una mujer que resultó ser madre de un alumno. El estudiante recibió una mala nota tras rendir una materia previa. Esto derivó en la situación violenta. Se radicó una denuncia y se está trabajando por dos vías para proteger a la educadora y solucionar el conflicto. Por un lado está la vía institucional con la intervención de la Jefatura Distrital de Educación y por otra la penal, que incluye el pedido de una medida judicial de no acercamiento contra la mujer denunciada para evitar que pueda concretar sus amenazas.
Nota pedida del SUTEVA: Basta de violencia: SUTEBA Chacabuco acompaña, apoya y se solidariza con la compañera docente que sufrió amenazas en la escuela secundaria técnica del Distrito, como así también al equipo de conducción. Las y los docentes no debemos estar merced a situaciones de violencia, debemos contar con garantías de resguardo y cuidado para ejercer nuestro trabajo con tranquilidad. Convocamos a las familias a seguir trabajando para construir la escuela como un lugar seguro, de diálogo y participación. Las instituciones educativas son espacios de paz, de cuidado y de construcción de conocimiento. La realidad nos convoca a estar en alerta. ¡Decimos no a la violencia. en defensa de la educación pública los derechos de los estudiantes y de los trabajadores de la educación! Firma: SUTEBA
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