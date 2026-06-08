lunes, 8 de junio de 2026

No los salvó ni la cruz roja ni la luz verde contra las multas en Chacabuco

 

Chacabuco

Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco brindó el informe de los operativos de control realizados este lunes.



Volver a Chacabuquero.

Se labraron 17 actas de infracciones por estacionar sobre la ciclovía; una de las mismas obstruyendo rampa de discapacidad. Gran cantidad de los rodados son camionetas.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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