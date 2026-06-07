Queja: "Fue una decisión política de Chacabuco y no presupuestaria"

Posición.
La Unión Cívica Radical continúa impulsando la discusión en torno la última fusión de cursos en escuelas de Chacabuco.
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A través de sus redes sociales, la fuerza política sostuvo que "en Chacabuco se perdieron 25 puestos de trabajo en educación"
"No fue por una cuestión presupuestaria, fue una decisión política de la Jefatura Distrital local, en conjunto con la Jefatura regional, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y por supuesto, avalada por el intendente Golia. Prueba de ello es que la medida se aplicó únicamente en nuestro distrito", pudo leer en el posteo.
"Detrás de cada cargo eliminado hay un trabajador, una familia y una comunidad educativa que se ve afectada -agregó-. La educación pública se construye con docentes comprometidos, no con decisiones arbitrarias que generan incertidumbre y perjudican a quienes sostienen día a día las aulas. Exigimos explicaciones claras y la revisión de una medida que, lejos de fortalecer el sistema educativo, debilita las condiciones laborales de sus trabajadores y afecta a toda la comunidad de Chacabuco".
Lo cierto es que ni los sindicatos docentes ni las comunidades de padres de alumnos de las escuelas alcanzadas por esta medida se han manifestado sobre el tema.
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