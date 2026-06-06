sábado, 6 de junio de 2026

Video: Más datos del violento accidente de tránsito en Chacabuco

Esta tarde.

Esta tarde se registró un violento de tránsito en Chacabuco. Con el paso de los minutos se conocieron más datos.



Volver a Chacabuquero.

pizzas del pueblo Chacabuco
Pizzas del Pueblo, promo de principio de mes

Participan un auto y una camioneta. Dos personas que iban en el coche fueron trasladadas al Hospital en ambulancia. El conductor es de apellido Ríos y tiene 80 años. Era acompañado por su nieta de 25 años. Viven a unas cuadras del lugar del siniestro. El conductor de la camioneta es de apellido Puyó y tiene 48 años. Ocurrió en Perón y Pellegrini. El auto iba por la calle y la camioneta por la avenida.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Se inició una nueva Diplomatura en Chacabuco

- Ya tiene fecha el sorteo final de una importante rifa de Chacabuco

- Robo en un barrio de Chacabuco

- Asalto en una plaza de Chacabuco

- Incidentes en la noche de Chacabuco

- Otra vez los camiones fueron los más multados en Chacabuco 

- Robo en una vivienda de Chacabuco 

Todavía se habla de esto:

- Corte programado de energía en Chacabuco

- Más datos de otro robo ocurrido en Chacabuco

- Cibercrimen Junín: Una mujer detenida y un allanamiento en la Unidad Penitenciaria N°16

- El Municipio se reunió con ruralistas por un tema critico en Chacabuco

- Cronograma de los deportes de los Juegos Bonaerenses en Chacabuco

- Novedades en uno de los casos de robo denunciados

- Atacaron los ladrones abre puertas en Chacabuco

- Homenajes en el nuevo Paseo de la Memoria de Chacabuco

- Fuerte choque en la mañana de Chacabuco

- Le robaron durante la madrugada en Chacabuco

- Policiales de Chacabuco: Pelea en el centro - Ataque con cuchillo - Y algo más

- Le robaron a una vecina de Chacabuco

- Les sobraban dos ruedas para estar ahí y los multaron en Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)