Video: Más datos del violento accidente de tránsito en Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un violento de tránsito en Chacabuco. Con el paso de los minutos se conocieron más datos.
Volver a Chacabuquero.
Participan un auto y una camioneta. Dos personas que iban en el coche fueron trasladadas al Hospital en ambulancia. El conductor es de apellido Ríos y tiene 80 años. Era acompañado por su nieta de 25 años. Viven a unas cuadras del lugar del siniestro. El conductor de la camioneta es de apellido Puyó y tiene 48 años. Ocurrió en Perón y Pellegrini. El auto iba por la calle y la camioneta por la avenida.
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