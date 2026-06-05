Corte programado de energía en Chacabuco

Para tener en cuenta.
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada, informó un habrá un corte programado de energía.
Volver a Chacabuquero.
Será este sábado 6 de junio en el Alimentador N° 3, desde las 08:00 hasta las 12:00 h afectando la zona delimitada por las siguientes calles:
- España, Domínguez, Dr. Carrillo y Calle 850.
- Afectando también la zona rural desde el cruce de vías y ruta 30 a Chivilcoy hacia el noreste del partido de Chacabuco.
- Incluyendo Cucha Cucha y Ruta 7 hacia Ingeniero Silveyra.
Motiva este corte tareas de mantenimiento en red de media tensión.- Este corte se suspende por lluvia.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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