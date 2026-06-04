jueves, 4 de junio de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descansen: Omar. 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)

- Obdulio Omar Di Penta. Falleció a los 77 años. Casa de duelo: Vélez Sarsfield 93. Sepelio a las 16.30

-


Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

 
on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)