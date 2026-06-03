miércoles, 3 de junio de 2026

Pronostican días de lluvia para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta.

El Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado varios días de lluvia para Chacabuco y la zona.



Volver a Chacabuquero.

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Chanchería El corte perfecto

La probabilidad de precipitaciones comienza en la madrugada del jueves y termina en la noche del domingo. Se habla de Tormentas Aisladas hasta Chaparrones. Por el momento no se ha emitido una alerta meteorológica.

Las temperaturas mínimas se mantendrían en torno a los 10 grados centígrados.


 



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