Pronostican días de lluvia para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado varios días de lluvia para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
La probabilidad de precipitaciones comienza en la madrugada del jueves y termina en la noche del domingo. Se habla de Tormentas Aisladas hasta Chaparrones. Por el momento no se ha emitido una alerta meteorológica.
Las temperaturas mínimas se mantendrían en torno a los 10 grados centígrados.
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