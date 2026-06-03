Piden ayuda para una niña de Chacabuco que tiene un problema de salud

Pedido a la comunidad.
una vecina se comunicó con Chacabuquero para pedir ayuda para su hija que sufre un problema de salud.
Volver a Chacabuquero.
"Necesito que me donen Plenair 4 ( Montelukast) ya que no cuento con dinero para poder comprarlo y mi nena de 2 años lo necesita hacer el tratamiento por bronco espasmo. Mi número de celular es 2352483362", contó la vecina llamada Antonella.
Montelukast es un medicamento recetado que bloquea los leucotrienos, sustancias químicas naturales del cuerpo que provocan inflamación, hinchazón y producción de moco en las vías respiratorias. Es ampliamente utilizado para prevenir los síntomas del asma y tratar la rinitis alérgica
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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