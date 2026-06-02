Empresa con presencia en Chacabuco sufre un enorme incendio

En el Sur de Argentina.
Esta madrugada comenzó un enorme incendio que afectó a una empresa que tiene presencia en Chacabuco.
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Se trató de La Anónima, firma de supermercados y venta de electrodomésticos. Se reportó el incendio de un depósito regional en Cipoletti, provincia de Río Negro. El fuego comenzó a las 3 de la mañana y requirió el trabajo de varias dotaciones de Bomberos.
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