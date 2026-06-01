En estos puntos de Chacabuco hay Dispositivos que pueden salvar vidas

Para tener en cuenta
Se dio a conocer la ubicación de los Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) disponibles en la ciudad de Chacabuco. Es una información importante porque estos dispositivos pueden salvar vidas de personas que estén sufriendo un paro cardíaco.
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Un Desfibrilador Externo Automático (DEA) es un dispositivo médico electrónico portátil diseñado para identificar y asistir a personas que sufren un paro cardíaco repentino. Su función principal es analizar automáticamente el ritmo cardíaco de la víctima y, únicamente si es necesario, administrar una descarga eléctrica controlada. Esta descarga tiene como objetivo restablecer el ritmo natural del corazón cuando este ha entrado en una arritmia caótica y mortal conocida como fibrilación ventricular, en la cual el órgano tiembla pero no logra bombear sangre.
La gran ventaja del DEA es que está diseñado para ser utilizado por cualquier persona, incluso sin capacitación médica previa. Al ser encendido, el dispositivo guía al usuario paso a paso mediante instrucciones de voz claras y gráficos visuales, indicando exactamente dónde colocar los parches adhesivos en el pecho del paciente. Debido a que el aparato realiza el diagnóstico de forma autónoma, el usuario nunca podrá aplicar una descarga por error a alguien que no la necesite, convirtiéndolo en una herramienta de emergencia vital y segura en espacios públicos.
Estas son las localizaciones publicadas por la Dirección de Deportes: Estación de Servicio Shell, Lamadrid y Perón; Estación de Servicio Puma, Andes y Juan XXIII; Estación de Servicio YPF, Solís y Balcarce; CEF N° 20 - Polideportivo Municipal, Solís entre Olavarría e Hipólito Yrigoyen; Cuartel de Bomberos, Zapiola 276; ARCA, 12 de Febrero 23; Don Yeyo, Elguea - Román 552; Ardion, Elguea - Román continuación; Don Mario, ruta 7 km 208; Estación de Tren, Dean Funes 502; Club Argentino, Frondizi y Conte Veronelli; Club River Plate, Callao 102; Club San Martín; Pueyrredón y Vicente López; Club Rivadavia, Rivadavia 702; Escuela Primaria Nº4 - ISFDYT N°67, Cervantes y San Luis.
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