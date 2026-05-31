Que en paz descanse: Valentín.
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- Oscar Valentín Cane "Cacho". Falleció a los 102 años. Casa de duelo: Chacabuco. Funeral hasta las 19.00.
El Intendente Municipal, Darío Golía acompaña en el dolor a familiares y amigos ante la partida de Oscar “Cacho” Cane, histórico farmacéutico local.
Cabe recordar que, en el mes de agosto de 2024, fue reconocido institucionalmente por el jefe comunal al haber cumplido 100 años de vida, distinción recibida por su trayectoria profesional, deportiva y por su rol como vecino destacado de Chacabuco.
Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento y elevamos una oración por su eterno descanso.
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