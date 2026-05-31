Incidente en el centro de Chacabuco

Varios móviles.
Este mediodía se registró un incidente en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un vecino acusó otros dos de querer robarle partes del motor de un auto que estaba estacionado. Hubo un altercado y cuatro móviles de la comisaría arribaron al lugar.
Según lo que le comentó el dueño del auto a Chacabuquero, observó que otras dos personas habían abierto el capot de un Fiat 147 de su propiedad que está estacionado en San Martín entre San Juan y Alvear. Hubo un cruce de palabras y el vecino golpeó a una de las otras dos personas con un palo en uno de los brazos. La cuestión es que al menos uno de los dos acusados vive a la vuelta del lugar donde ocurrió todo. Los acusados fueron trasladados por la Policía a la Comisaría. Tienen 43 y 50 años
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