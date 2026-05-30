sábado, 30 de mayo de 2026

Capacitación sobre Equinoterapia en Chacabuco

 


Esta mañana.

Esta mañana, en el campo “Mi Sueño” de Miguel Romano, la Dirección Municipal de Equinoterapia, a cargo de la directora Jorgelina Soñez, organizó una jornada de capacitación sobre la especialidad.



Volver a Chacabuquero.

La misma fue dictada por las formadoras especialistas Patricia Porcel y Verónica Fletcher, junto a su equipo de profesionales, a través de la Subsecretaría de Bromatología y Zoonosis, a cargo de Esteban De Virgiliis.

Soñez resaltó la participación de los actores involucrados en esta especialidad, destacando la claridad y el desarrollo presentado por las profesionales a cargo de la capacitación. Porcel es directora de CETRAC, docente técnica en Equinoterapia e instructora ecuestre, mientras que Fletcher es terapeuta de atención primaria, profesora en discapacidad intelectual con especialización en neurodesarrollo y TGD.

Además, la funcionaria agregó que se encuentran trabajando en la formación de esta especialidad y que, en el corto plazo, se logrará concretar este sueño para Chacabuco: la creación del Centro Municipal de Equinoterapia.

La equinoterapia se destaca por ser un tratamiento integral que utiliza al caballo como mediador terapéutico.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Novedades en el caso de los caballos desaparecidos en Chacabuco 

- Incidentes en la noche de Chacabuco

- Allanamientos cerca de Chacabuco contra botineros que acosaban a jóvenes futbolistas

- Vuelco en inmediaciones de la Variante Chacabuco

- Dejó un rastro en las calles de Chacabuco y lo siguieron

Todavía se habla de esto:

- Buscan a todos estos caballos en Chacabuco

- Necrológicas II

- Buscan a todos estos caballos en Chacabuco

- Cortes programados de energía en Chacabuco

- Le quisieron robar a un vecino de Chacabuco

- Policiales: Problemas con un auto - Acampe - Conflicto en Chacabuco 

- Hallazgo sin vida en una vivienda de Chacabuco

- Los ganadores de la rifa de los Bomberos de Chacabuco

- Dos accidentes a pocas cuadras de diferencia en Chacabuco

- Calendario de pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones de la Anses en Chacabuco

- "Los municipios de Buenos Aires van a la quiebra"

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz 

- Necrológicas I

- Violenta entradera en la madrugada de Chacabuco 

- No alcanza la foto para todas las multas que le cargaron a este rodado en Chacabuco






on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)