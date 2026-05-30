Capacitación sobre Equinoterapia en Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana, en el campo “Mi Sueño” de Miguel Romano, la Dirección Municipal de Equinoterapia, a cargo de la directora Jorgelina Soñez, organizó una jornada de capacitación sobre la especialidad.
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La misma fue dictada por las formadoras especialistas Patricia Porcel y Verónica Fletcher, junto a su equipo de profesionales, a través de la Subsecretaría de Bromatología y Zoonosis, a cargo de Esteban De Virgiliis.
Soñez resaltó la participación de los actores involucrados en esta especialidad, destacando la claridad y el desarrollo presentado por las profesionales a cargo de la capacitación. Porcel es directora de CETRAC, docente técnica en Equinoterapia e instructora ecuestre, mientras que Fletcher es terapeuta de atención primaria, profesora en discapacidad intelectual con especialización en neurodesarrollo y TGD.
Además, la funcionaria agregó que se encuentran trabajando en la formación de esta especialidad y que, en el corto plazo, se logrará concretar este sueño para Chacabuco: la creación del Centro Municipal de Equinoterapia.
La equinoterapia se destaca por ser un tratamiento integral que utiliza al caballo como mediador terapéutico.
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