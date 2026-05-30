Incidentes en la noche de Chacabuco

Madrugada.
Durante la noche con neblina se reportaron incidentes en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco.
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En la plaza San Martin un vecino llamó a la Policía porque uno de los tantos jóvenes que circula en bicicleta sobre el paseo público sufrió una caída. Posteriormente se determinó que el joven no requería atención médica.
En inmediaciones de la cancha de River se reportó un caso de violencia de género en el que tuvo que mediar la Policía. No hubo detenidos.
En inmediaciones de Casasco y Cervantes de dio una curiosa confrontación entre una vecina y un vecino. En distintos momentos de la noche se acusaron mutuamente de arrojar contra sus casas distintos elementos como una botella de aceite. No se reportaron daños.
En inmediaciones de Yrigoyen y San Isidro Labrador hubo un altercado entre varias personas pero se dispersaron antes de la llegada de la Policía.
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