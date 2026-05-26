martes, 26 de mayo de 2026

Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco

 


Afortunados.

Este mediodía se llevó a cabo el sorteo mensual de la rifa de la Fundación del Hospital municipal de Chacabuco.



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Se pusieron en juego 5 premios de 1.200.000 pesos. Los ganadores fueron: 5903, adquirido por Débora Sánchez;  3561, adquirido por Federico Broggi; 8825, adquirido por Yohana Soledad Otegui; 8449, adquirido por María Verónica Susperreguy; 2112, adquirido por Nancy Baíni.

Este fue el último sorteo mensual de esta edición. En junio se llevará a cabo el sorteo final. Con el dinero recaudado con esta rifa se adquieren bienes y equipamiento para el nosocomio de la ciudad de Chacabuco. 


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