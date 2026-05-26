martes, 26 de mayo de 2026

Habrá un encuentro por la Salud Mental en un barrio de Chacabuco

 


Agenda.

Este fin de semana habrá un encuentro organizado por la Dirección de Salud Mental Comunitaria de Chacabuco en un barrio de la ciudad.



Volver a Chacabuquero.

De trata de una actividad de previsión, recreación y discusión realizado en el marco del mes de la concientización de la Salud Mental. Se llevará a cabo el sábado 30 de mayo de 2026, de 13.00 a 16.00, en el playón del Centro Comunitario de Los Nogales, en Conesa y Viamonte. Habrá chocolate y tortas fritas.

"La idea es fortalecer las redes de trabajo y potenciar las acciones de prevención y promoción", comentó Fernando Lescano, responsable del área.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Policiales: Novedades sobre la búsqueda de un joven de Chacabuco - Sospechosos

- Policiales de Chacabuco: Una persona molesta - Incendio - Hallazgo - A la cuneta

Todavía se habla de esto:

- Lo detuvieron en Junín por abuso sexual y decir que era subcomisario 

- Golía envió un mensaje a Chacabuco en el 25 de Mayo

- Agradecimiento al Hospital de Chacabuco de parte de los hijos de una vecina fallecida

- Incidentes en la noche de Chacabuco

- Familiares de un fallecido agradecen al personal de salud de Chacabuco




on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)