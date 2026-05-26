Habrá un encuentro por la Salud Mental en un barrio de Chacabuco

Agenda.
Este fin de semana habrá un encuentro organizado por la Dirección de Salud Mental Comunitaria de Chacabuco en un barrio de la ciudad.
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De trata de una actividad de previsión, recreación y discusión realizado en el marco del mes de la concientización de la Salud Mental. Se llevará a cabo el sábado 30 de mayo de 2026, de 13.00 a 16.00, en el playón del Centro Comunitario de Los Nogales, en Conesa y Viamonte. Habrá chocolate y tortas fritas.
"La idea es fortalecer las redes de trabajo y potenciar las acciones de prevención y promoción", comentó Fernando Lescano, responsable del área.
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