Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Beatriz
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- Susana Beatriz Del Papa. Falleció a los 66 años. Casa de duelo: Laprida 597. Funeral hasta el 25 de Mayo a las 10.00.
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