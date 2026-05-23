Accidente en la ruta en Chacabuco

Emergencia.
La sirena de los bomberos voluntarios fue motivada por un accidente en inmediaciones del cruce de las rutas 30 y 191, en Chacabuco.
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Despistó y volcó un coche y al menos una persona quedó atrapada dentro de el mismo. Otra persona pudo salir por sus propios medios. Ambas fueron trasladadas al Hospital en una ambulancia tras ser rescatadas. Fueron enviadas dos dotaciones de bomberos, el SAME y móviles de la Policía y la Patrulla Rural. El auto siniestrado sería un Suzuki Fun.
Emergencia II. En torno a la misma hora fue solicitada una ambulancia en la planta de Ardion para asistir a un camionero que sufrió una descompensación.
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