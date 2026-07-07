Video: Festejo en Chacabuco de Argentina 3 - Egipto 2

Alegría.
El centro de Chacabuco se llenó de vecinos de todas las edades este 7 de julio de 2026 tras el agónico triunfo de la selección argentina de fútbol ante su similar de Egipto en el Mundial de México, Estados Unidos y Canada.
Volver a Chacabuquero.
Los festejos se concentraron en Alsina y San Martín.Huvo bengalas, banderas argentinas y hasta ruido de escapes de motos.
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