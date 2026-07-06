Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

lunes, 6 de julio de 2026

Incidentes en un barrio de Chacabuco

 


Esta noche.

Esta noche se registraron incidente en un barrio de la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Prepizzas El Buda para ver la selección

Al parecer un altercado entre personas y fueron convocados varios patrulleros de la policía para tratar de contener la situación. Una mujer de 38 años fue trasladada al Hospital por la Policía. Recibió un golpe en una mano con un palo. Acusó a una persona de sexo masculino que sería vecino del barrio. Se radicará una denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia. Ocurrió en inmediaciones de Guardia Nacional y Padre Doglia


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Conmoción en la región por la muerte de un conocido joven

- Accidente en Chacabuco

- Cineasta de Chacabuco terminó un rodaje

- Otro robo en Chacabuco

- Necrológicas III

- Necrológicas II

- Corte programado de energía para este lunes en Chacabuco

- Mix: Elevaron proyectos por donación y máquinas -Chacarereada en el Puente - Fiesta de la Carneada 

- Le robaron en la fría madrugada de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Necrológicas I

- La semana laboral de Chacabuco inicia con una alerta meteorológica

- No los salvó la lluvia de ser sancionados en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Mix: Registro de lluvia - Novedad para viajeros - Preparan un Congreso Nacional en Chacabuco

- Necrológicas I

- Solidaridad con el vecino al que se le quemó la casa en Chacabuco

- Tragedia cerca de Chacabuco termina con una persona muerta

- Cuando juegue la selección puede haber un cambio en el tiempo de Chacabuco

- Detectaron a más borrachos al volante y retuvieron sus autos en Chacabuco

- Incendio en una vivienda

- Ni la batea se salvó en Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)