Incidentes en un barrio de Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registraron incidente en un barrio de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Al parecer un altercado entre personas y fueron convocados varios patrulleros de la policía para tratar de contener la situación. Una mujer de 38 años fue trasladada al Hospital por la Policía. Recibió un golpe en una mano con un palo. Acusó a una persona de sexo masculino que sería vecino del barrio. Se radicará una denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia. Ocurrió en inmediaciones de Guardia Nacional y Padre Doglia
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