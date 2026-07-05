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domingo, 5 de julio de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Osmar. 

 

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- Rubén Osmar Craparo. Falleció a los 74 años.Casa de duelo: La Rioja 157. Funeral hasta las 19.00

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