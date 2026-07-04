Cayeron varios ebrios y un ruidoso Chacabuco

Informe.
El Área de Tránsito de Chacabuco dio a conocer que durante la madrugada se retuvieron cuatro automóviles en estado de alcoholemia positivo de sus conductores. Dos de los mismos se negaron a realizar el control.
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En recorrido de móviles y motos de Tránsito se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria; una de las mismas con escape antirreglamentario, realizando cortes y provocando ruidos molestos.
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