Más datos de un accidente ocurrido en Chacabuco

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Este mediodía se registró un accidente de tránsito en un sector de Chacabuco.
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Participaron en el mismo una moto y una camioneta. Fue trasladado al Hospital en ambulancia un vecino de apellido Echevarría de 22 años. Iba en una moto Honda 150cc. En cuanto al otro rodado, era guiado por una mujer de apellido Lamagna de 47 años. Ocurrió en Azcuénaga y Liniers.
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