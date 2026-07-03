Nuevo corte de energía eléctrica programado en Chacabuco

Para tener en cuenta.
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada, informa a la comunidad que el día Sábado 4 del corriente mes efectuará una interrupción programada de energía eléctrica en el Alimentador N° 3 desde las 08:00 hs. hasta las 12:00
Volver a Chacabuquero.
Afectará la zona delimitada por las siguientes calles:
- España, Domínguez, Dr. Carrillo y Calle 850.
- Afectando también la zona rural desde el cruce de vías y ruta 30 a Chivilcoy hacia el noreste del partido de Chacabuco.
- Incluyendo Cucha Cucha y Ruta 7 hacia Ingeniero Silveyra.
Motiva esta interrupción tareas de mantenimiento en red de media tensión. Se suspende por lluvia
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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