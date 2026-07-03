Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

viernes, 3 de julio de 2026

Nuevo corte de energía eléctrica programado en Chacabuco

Para tener en cuenta.

La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada, informa a la comunidad que el día Sábado 4 del corriente mes efectuará una interrupción programada de energía eléctrica en el Alimentador N° 3 desde las 08:00 hs. hasta las 12:00



Volver a Chacabuquero.

Afectará la zona delimitada por las siguientes calles:

- España, Domínguez, Dr. Carrillo y Calle 850.

- Afectando también la zona rural desde el cruce de vías y ruta 30 a Chivilcoy hacia el noreste del partido de Chacabuco.

- Incluyendo Cucha Cucha y Ruta 7 hacia Ingeniero Silveyra.

Motiva esta interrupción tareas de mantenimiento en red de media tensión. Se suspende por lluvia


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Mix de Chacabuco: Perro escarchado - Encuentro de Toros - Renuncia

- El colectivo de la Selección Argentina pasa por Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Necrológicas I

- Quedó grande para tan poco espació en Chacabuco

- Chacabuco quedo a pocos kilómetros de la zona más peligrosa

Todavía se habla de esto:

- Entregaron semillas en Chacabuco para la región 

- Se realizó un operativo de saturación en la ruta de Chacabuco

- Comunicado de la Fiscalía General por una violenta situación denunciada en la zona de Chacabuco 

- Se realizó un operativo de saturación en la ruta de Chacabuco

- Pasajera trasladada al Hospital en Chacabuco

- Más datos del accidente en la autopista

- Se realiza una popular fiesta a pocos kilómetros de Chacabuco

- Más datos del choque con lesionados

- Pavimentan 8 cuadras de dos calles muy transitadas de Chacabuco

- Corte programado de energía eléctrica en Chacabuco

- Necrológicas I

- Disturbios en la noche de Chacabuco

- Los choques los dejaron en evidencia en Chacabuco


.

on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)