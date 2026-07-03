Quedó grande para tan poco espació en Chacabuco

Detalles.
Este es el resultado de los operativos de control realizados por la Subsecretaría de Tránsito en Chacabuco este jueves.
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Se retuvieron tres motocicletas dos por circular sin documentación reglamentaria, una de las mismas estacionada con escape antirreglamentario; seis licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labraron nueve actas de infracción por girar a la izquierda; un acta de infracción por circular a contramano; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido, obstruyendo cono de visibilidad; y cinco actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía.
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