Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

viernes, 3 de julio de 2026

Quedó grande para tan poco espació en Chacabuco

 


Detalles.

Este es el resultado de los operativos de control realizados por la Subsecretaría de Tránsito en Chacabuco este jueves.



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Fotos de Tránsito


Fotos de Tránsito

Se retuvieron tres motocicletas dos por circular sin documentación reglamentaria, una de las mismas estacionada con escape antirreglamentario; seis licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labraron nueve actas de infracción por girar a la izquierda; un acta de infracción por circular a contramano; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido, obstruyendo cono de visibilidad; y cinco actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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