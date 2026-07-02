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jueves, 2 de julio de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Asunción. 

 

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- María Asunción Padilla viuda de Merli. Falleció a los 96 años. Casa dw duelo: Dante Secondo 220.

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