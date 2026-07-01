Empresa de Chacabuco se asoció con otra vinculada con la Causa de los Cuadernos

Oficial.
Una empresa de Chacabuco se asoció con otra firma que está vinculada con la Causa de los Cuadernos que actualmente está en juicio y tiene por principal imputada a la ex presidenta Cristina Fernández.
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Se trata de Guigivan SRL. Según el Boletín Oficial de la Nación conformó una Sociedad Anónima llamada Autovía del Centro con José Cartellone Construcciones Civiles SA
En el texto al que accedió Chacabuquero se explica que "La Sociedad tiene por objeto único y exclusivo la celebración, ejecución y administración del Contrato de Concesión que tiene por objeto la Concesión de Obra Pública por peaje para la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario y la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje en el marco de la ley 17.520 y sus modificatorias, Tramo Mediterraneo de la Etapa II-B del Proyecto denominado “Red Federal de Concesiones”'
Se trata de la concesión de las ruta 7 y su autopista, entre otras. El País Diario publicó tiempo atrás que 4 directivos de José Cartellone Construcciones Civiles SA están siendo investigados por 10 cargos de cohecho activo, y otro fue señalado como participe necesario. Todo en la causa conocida como "Cuadernos de la Corrupción".
El directorio de Autovía del Centro está integrado por Presidente: Alejandro Cartellone; Vicepresidente: Mario Cartellone; Vocal Titular: Juan Manuel Rubio; Director Suplente: Federico José Reibestein. Síndicos Titulares: Ricardo Andrés Paolina, Alejandro Javier De.Simone y Martín Santiago Ghirardotti. Síndicos Suplentes: Juan Ignacio Renna, Geraldine Adriana Giachello y Laura Vanesa Martínez.
Hay que tener en cuenta que Autovía Construcciones y Servicios S.A, otra firma en la que participa Cartellone ya se quedó con el Tramo Oriental y gestionará las Rutas Nacionales (RN) 12, 14, 135, A015 y 117, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.
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