Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

lunes, 29 de junio de 2026

En Chacabuco hay una nueva infracción favorita detectada

 


Detalles.

Este es el resumen del resultado de los operativos de control de la Subsecretaría de Tránsito realizados este lunes 



Volver a Chacabuquero.

Moto retenida

Se retuvieron un automóvil por circular con su licencia de conducir vencida; cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria; dos de las mismas sin chapa patente, una conducida por un menor de edad; once licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labraron 16 actas de infracción por girar a la izquierda; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo entrada a garaje.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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