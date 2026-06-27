Vecina ofrece un nuevo servicio para Chacabuco

Buscando trabajo.
Una vecina está ofreciendo en las redes sociales un particular servicio en Chacabuco.
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Se postula para atender los pedidos por Whatsapp que hagan los potenciales clientes de los comercios. "Respondo consultas, tomó pedidos y mensajes", enumera Milagros en el aviso que hizo circular este sábado. Sería como un Call Center pero a menor escala. Se trata de uns vecina que está buscando trabajo desde hace unas semanas. Es madre de dos hijos de 8 y 13 años. Cuenta con experiencia en atención al cliente porque ha trabajado en una verdulería y una carnicería. También se ha desempeñado como moza. Si alguien la quiere contactar, el teléfono publicado en Facebook es 2352527012
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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