Murió una periodista con lazos con Chacabuco

Triste noticia.
Este viernes falleció en un accidente de tránsito la periodista Ernestina Pais.
Volver a Chacabuquero.
El auto en el que circulaba fue arrollado por el tren de la Costa en San Isidro. Tenía 54 años. Ernestina era hija de José Miguel País profesional que colaboró con arquitectos de la ciudad. Vivió en Chacabuco en la década de 1970. Su padre fue secuestrado y desaparecido en la última dictadura militar. Cristian Otegui, el Chacabuquero, contó esa historia en el Diario De Hoy, años atrás. La hermana de la fallecida, Federica, también es conocida por su paso por los medios nacionales.
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