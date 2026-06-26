Los ganadores de la rifa de los Bomberos de Chacabuco

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Este mediodía se llevó a cabo el sorteo mensual de la rifa de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Chacabuco.
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Se pusieron en juego 5 premios de 1.500.000 pesos. Estos fueron los ganadores: 8616, adquirido por Mónica Deluca; 8214, adquirido por María Luján Conti y Mariana Baldi; 4068, adquirido por Liliana Benítez; 8002, adquirido por Carolina Felice; 9154, adquirido por Germán Quiroga.
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