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viernes, 26 de junio de 2026

Los ganadores de la rifa de los Bomberos de Chacabuco

    

Afortunados. Actualización en vivo

Este mediodía se llevó a cabo el sorteo mensual de la rifa de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Chacabuco.



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Ofertas del Corte Perfecto

Se pusieron en juego 5 premios de 1.500.000 pesos. Estos fueron los ganadores: 8616, adquirido por Mónica Deluca; 8214, adquirido por María Luján Conti y Mariana Baldi; 4068, adquirido por Liliana Benítez; 8002, adquirido por Carolina Felice; 9154, adquirido por Germán Quiroga.


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