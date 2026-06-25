Que en paz descanse: Delia.
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- Delia Bo viuda de Guadalupe Falleció a los 90 años. Casa de duelo: Cuartel I. Sepelio a las 14.00
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