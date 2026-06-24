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miércoles, 24 de junio de 2026

Accidente en la autopista en Chacabuco



Este mediodía.

Este video ya se registró un accidente de tránsito en la autopista entre Chacabuco y Junín. 



Volver a Chacabuquero.

Participaron dos vehículos. Un furgón chocó con l parte trasera del acoplado de un camión. Se pidió una ambulancia para inspeccionar a los ocupantes. Ocurrió en el kilómetro 225. La Patrulla Rural asistió a los involucrados, en primera instancia.

Imagen: Google Maps


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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