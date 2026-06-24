Accidente en la autopista en Chacabuco

Este mediodía.
Este video ya se registró un accidente de tránsito en la autopista entre Chacabuco y Junín.
Volver a Chacabuquero.
Participaron dos vehículos. Un furgón chocó con l parte trasera del acoplado de un camión. Se pidió una ambulancia para inspeccionar a los ocupantes. Ocurrió en el kilómetro 225. La Patrulla Rural asistió a los involucrados, en primera instancia.
Imagen: Google Maps
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