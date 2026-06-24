Ayuda millonaria de Provincia para una entidad de Chacabuco

Resolución.
El Gobierno provincial autorizó una ayuda económica para una entidad deportiva de Chacabuco.
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Se tratan de un subsidio a favor del Club Atlético Peña Juniors Chacabuco Asociación Civil, por la suma de 5.000.000 de pesos para ser destinado a la compra de materiales para la construcción de la cancha de futbol propia, con el fin fortalecer la capacidad de gestión de la Institución para ampliar y mejorar la participación de las comunidades en las que se encuentran presentes, en el marco del Programa Comunidades Bonaerenses. Este el nombre de la personería jurídica de Peña La 12.
La información fue confirmada por Julieta Garello, de Chacabuco, quien ayudó a gestionar la ayuda ante la Jefatura de Asesores de Ministros del Gobierno provincial. Aclaró que todavía se debe aprobar el pago.
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