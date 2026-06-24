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miércoles, 24 de junio de 2026

Ciclista hospitalizado tras un accidente en Chacabuco

 

Esta tarde.

Un ciclista fue trasladado en ambulancia al hospital esta tarde tras un accidente de tránsito.



Volver a Chacabuquero.

Al parecer, lo chocó un auto que se retiró del lugar antes de la llegada de la Policía. Ocurrió en Elguea - Román y Larrea. El accidentado sería de apellido Ortega.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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