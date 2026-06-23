Los detectaron, los multaron o les retuvieron el vehículo en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito brindó un informe sobre los operativos realizados este martes en la Ciudad de Chacabuco.
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Se retuvieron seis motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco; una de las mismas sin chapa patente y luces; seis licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labraron, un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo entrada a garaje; 15 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía, un acta de infracción por girar a la izquierda, un acta de infracción por girar en u; tres actas de intimación por tener vehículos en estado de abandono en la vía pública.
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