Allanamientos contra una banda de narcotráfico con nexos con Chacabuco

Operativo.
En las últimas horas la Justicia dio un golpe contra una banda de narcotráfico que tenía nexos con Chacabuco, y otras ciudades de la región.
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Hubo un procedimiento articulado por una Declaración de Investigsico es contra el Tráfico de Drogas de la Policía Bonaerense que implicó 16 allanamientos. Se determinó que el líder operaba desde la cárcel y tenía como operadores principales a los integrantes de una pareja con domicilio en Moreno donde la mujer era policía. Por eso se pidieron allanamientos en el penal de Marcos Paz y una Comisaría de Luján. Todo partió de una investigación que determinó que en la distribución de droga en Pergamino se coordinaba con miembros de la banda que residen en Chacabuco y Junín. De hecho se argumentó que en estas ciudades había centros de distribución de drogas.
Fue secuestrada marihuana, y cocaína compacta y fraccionada, balanzas, dinero en efectivo y otros objetos de interés para la causa. También fueron detenidos 3 hombres y 2 mujeres.
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