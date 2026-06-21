Llama la atención el crecimiento de la economía de Chacabuco comparado con otros distritos

Ranking y explicación.
La economía del partido de Chacabuco creció por encima de los índices de la provincia de Buenos Aires y Argentina. Sin embargo, hubo municipios de la Sección Electoral que lo superaron.
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Esto surge de un estudio publicado por el Laboratorio de desarrollo sectorial y territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata sobre las Cadenas Productivas en los Municipios de la provincia de Buenos Aires durante el año pasado.
En 2025, se explicó, la provincia creció un 2,6%, recuperándose parcialmente frente a un crecimiento nacional del 3,4%. Comercio (recuperación parcial y relevancia territorial) y Servicios Financieros (fuerte crecimiento) fueron las cadenas con mayor aporte positivo al valor agregado provincial. Las cadenas con mayor aporte negativo fueron las manufactureras Algodón Textil y Bienes de Capital (impacto territorial acotado y tres años de caída).
Ranking del crecimiento de los partidos de la Cuarta Sección Electoral en el 2025:
- Carlos Tejedor: 26,00 por ciento
- Rivadavia: 14,99 por ciento
- Florentino Ameghino: 13,33 por ciento
- Pehuajó: 11,21 por ciento
- General Pinto: 9,23 por ciento
- General Villegas: 8,08 por ciento (Empate)
- Trenque Lauquen: 8,08 por ciento (Empate)
- Nueve de Julio: 6,75 por ciento
- General Arenales: 5,40 por ciento
- General Viamonte: 5,36 por ciento
- Lincoln: 4,11 por ciento
- Junín: 4,00 por ciento
- Leandro N Alem: 3,65 por ciento
- Chivilcoy: 3,59 por ciento
- Chacabuco: 3,46 por ciento
- Carlos Casares: 2,05 por ciento
- Alberti: 1,87 por ciento
- Hipólito Yrigoyen: 1,83 por ciento
- Bragado: 1,32 por ciento
En 2025, los municipios de General Pueyrredón y La Matanza realizaron el mayor aporte positivo al agregado provincial. En contraste, Coronel Suárez (cadenas de Cueros, Marroquinería y Calzado) y Zárate (cadenas de Bienes de Capital) fueron los municipios con mayor aporte negativo.
Los municipios que más crecieron: Carlos Tejedor (+26%) y Rivadavia (+15%), ambos traccionados por la cadena Maní (44% y 52% del crecimiento municipal respectivamente). Les siguen Monte Hermoso (+13,9%) por Comercio y turismo, y Florentino Ameghino (+13,3%) también por Mani.
Lideran las caídas: Coronel Suárez (-5,0%) —soja y cuero—, Daireaux (-4%) —soja y comercio— y San Cayetano (-3,4%) —cebada y girasol—. El patrón es casi el inverso: municipios cebaderos y ganaderos del sudeste provincial, donde las cadenas más afectadas por precios relativos y condiciones climáticas explican la contracción.
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