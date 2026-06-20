Más datos del accidente ocurrido en un acceso a Chacabuco

Este mediodía.
Este mediodía se registró un violento accidente en el acceso Juan XXIII de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un automóvil sufrió un desperfecto y chocó con una moto y una columna de iluminación. El coche, Ford Fiesta, se partió al medio. El conductor es de apellido Morales y tiene 30 años. Fue trasladado al Hospital junto con otras dos personas que iban en el rodado de menor porte.
imagen: Captura de pantalla del vídeo se Qué pensas Chacabuco.
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