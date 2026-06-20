Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

sábado, 20 de junio de 2026

Más datos del accidente ocurrido en un acceso a Chacabuco

 


Este mediodía.

Este mediodía se registró un violento accidente en el acceso Juan XXIII de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Oferttas del Día del Padre

Un automóvil sufrió un desperfecto y chocó con una moto y una columna de iluminación. El coche, Ford Fiesta, se partió al medio. El conductor es de apellido Morales y tiene 30 años. Fue trasladado al Hospital junto con otras dos personas que iban en el rodado de menor porte.

imagen: Captura de pantalla del vídeo se Qué pensas Chacabuco.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:


- Audios viralizados en Chacabuco que generan incertidumbre

- Corrió, no paró y lo secuestraron en Chacabuco

- Incidentes en la noche de Chacabuco

- Necrológicas I

- Vecina aterrorizada por la violencia de género en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Uno de los conductores estaba alcoholizado en Chacabuco

- Más datos de como fue hallada la vecina de Chacabuco que estaba desaparecida

- Detuvieron a personas que ingresaron 1 kilo de droga a una Ciudad cercana a Chacabuco

- La Policía salió a la ruta en Chacabuco

- Motociclista accidentado en el centro de Chacabuco

- Robo en la tarde de Chacabuco

- Queja de vecina: "no piensan en prójimo en Chacabuco"

- Acuerdo para ampliar la oferta universitaria en Chacabuco

- Registros de lluvias de Chacabuco y la zona: cómo sigue el tiempo

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)