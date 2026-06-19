Detuvieron a personas que ingresaron 1 kilo de droga a una Ciudad cercana a Chacabuco

Este viernes. Una mujer tenía relación con un preso.
Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas realizó un procedimiento en Junín.
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a raíz de un dato la fuerza policial logró interceptar un vehículo Renault Kangoo proveniente de pergamino el que circulaban una persona de sexo masculino de 54 años, y dos mujeres de 22 y 21 años con domicilio en la ciudad de Pergamino. dentro de un bolso en el que había ropa de bebé se encontró un paquete rectangular (tipo ladrillo) de cocaína el cual se hallaba identificado con la figura del “Delfín”, marca que se coloca para resaltar que es clorhidrato de cocaína de máxima pureza, el cual arrojo un peso mayor a un kilogramo, varios teléfonos celulares, dinero en efectivo, un ticket de peaje y demás elementos de interés para la presente pesquisa. La joven de 21 años; cuenta con frondosos antecedentes penales, habiendo estado detenida en una de las cárceles juninense por el delito de “Robo Calificado”. Las tres personas fueron demoradas.
posteriormente con el respaldo de la justicia se llevaron a cabo allanamientos en viviendas de pergamino donde se secuestraron varios envoltorios de Clorhidrato de cocaína fraccionados y listos para la venta. También se avanzó con un procedimiento en la Unidad Penitenciaria Nro. 13 de Junín donde estaría detenido un familiar de una de las mujeres, secuestrándose en su poder un teléfono celular y dos chips con el cual se cree que se comunicaría al exterior para organizar estos viajes de transporte y distribución de drogas a Junín y la zona. Si se comprueba su participación en este hecho sería imputado por un nuevo delito el cual se sumaría a las condenas que se encuentra cumpliendo actualmente.-
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