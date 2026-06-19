Robo en la tarde de Chacabuco

Inseguridad.
Esta tarde se reportó un robo en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Le sustrajeron una moto Yamaha XTZ a una vecina. Ocurrió en inmediaciones de Pringles y Salta. La situación fue puesta en conocimiento de la policía. Ante cualquier novedad, llamar al 911.
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