Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

viernes, 19 de junio de 2026

Robo en la tarde de Chacabuco

 Noticias policiales de Chacabuco Chacabuquero

Inseguridad.

Esta tarde se reportó un robo en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Le sustrajeron una moto Yamaha XTZ a una vecina. Ocurrió en inmediaciones de Pringles y Salta.  La situación fue puesta en conocimiento de la policía. Ante cualquier novedad, llamar al 911.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Queja de vecina: "no piensan en prójimo en Chacabuco"

- Acuerdo para ampliar la oferta universitaria en Chacabuco

- Registros de lluvias de Chacabuco y la zona: cómo sigue el tiempo

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- En un día de lluvia hubo récord en un tipo de infracción en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Anunciaron la construcción de una nueva dependencia municipal en Chacabuco

- Podría presentarse otra obra con artistas nacionales en Chacabuco

- Analizan donar un inmueble municipal y pedir un leasing para Chacabuco

- Podría presentarse otra obra con artistas nacionales en Chacabuco

- La importancia de mantener al día los Servicios Asistenciales de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco 

- Mix de Chacabuco: Ganadores de un sorteo - Acrobacias en bicicleta - Reunión por el nuevo parque

 - Detuvieron a un prófugo en Chacabuco

- Procedimiento por robo terminó con un hallazgo en el partido de Chacabuco

- Allanamientos contra degenerados en Chacabuco y la zona

- Tránsito: Varias intimaciones contra vehículos de este tipo este tipo en Chacabuco


 


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)