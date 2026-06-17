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miércoles, 17 de junio de 2026

Tránsito: Varias intimaciones contra vehículos de este tipo este tipo en Chacabuco

 


Detalles

La Subsecretaría de Tránsito brindó el informe diario sobre el resultado de los operativos de control en Chacabuco.



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Se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco; cuatro licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labraron 12 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; dos actas de infracción por girar a la izquierda; siete actas de intimación por tener vehículos en estado de abandono en la vía pública.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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