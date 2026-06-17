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miércoles, 17 de junio de 2026

Hubo mudanza tras un misterioso incidente en Chacabuco

 


Seguridad.

En las últimas horas hubo un movimiento que se registró días después de un misterioso incidente ocurrido en Chacabuco.



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La Policía estuvo trasladando vehículos que estaban almacenados en el patio trasero del Club Porteño. Se trata de rodados involucrados en causas penales, sobre todo accidentes de tránsito, en guarda judicial. Sin embargo, hace unas semanas hubo un misterioso incendio que se extendió a raiz de la alta combustibilidad de varias partes de los automotores. Cabe recordar que la Policía tiene un depósito más amplio en el acceso Elguea - Román, en el mismo predio de la Playa Municipal de camiones, que en algunas oportunidades fue escenario de intentos de robo. 

Los memoriosos recordarán que entre el 2015 y el 2019 Cambiemos usaba el patio de Porteño para asar chanchos con pelo que se servían en las cenas de campaña política.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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