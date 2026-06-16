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martes, 16 de junio de 2026

Alejandro: "Vamos a terminar con los ruidos molestos en Chacabuco"

 


Tránsito 

El subsecretario de Tránsito Gerardo Alejandro aseguró este martes: "Vamos a terminar con los ruidos molestos".



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El funcionario municipal de Chacabuco informó que Se retuvo una motocicleta estacionada con escape antirreglamentario, sobre calle Mitre y Viamonte

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