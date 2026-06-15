Volvió a iluminarse este cruce de rutas de Chacabuco

Recorrida.
El Intendente Municipal, Darío Golía, junto al Subsecretario de Servicios Públicos, Raúl Sosa, recorrió las inmediaciones de la intersección entre la Ruta Provincial N° 30, que conecta Chacabuco con la ciudad de Rojas, y la Ruta Provincial N° 191, que une nuestra ciudad con Salto, conocida popularmente como la “Curva Cantoni”.
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Este importante sector vial había quedado sin iluminación, generando preocupación entre quienes transitan habitualmente por la zona. Ante esta situación, el jefe comunal realizó las gestiones correspondientes ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y, con el acompañamiento del Director Provincial de Vialidad, Daniel Tarantino, se llevaron adelante los trabajos necesarios para restablecer el servicio de alumbrado.
De esta manera, la intersección volvió a contar con iluminación, mejorando las condiciones de seguridad vial y visibilidad para vecinos, vecinas, transportistas y todos los usuarios que circulan diariamente por este corredor estratégico de acceso al distrito.
Cabe destacar que la instalación original del sistema de iluminación en este sector también fue impulsada por Darío Golía durante su anterior gestión como Intendente, entre los años 2010 y 2011, reafirmando su compromiso con la infraestructura vial y la seguridad en los accesos a Chacabuco.
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