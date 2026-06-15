Mix de Chacabuco: Buena pesca - Colocaron rap - Mejora en el Polideportivo municipal

Breves.
Luces. El Polideportivo Municipal finalizó la obra de instalación de iluminación de emergencia, colocación de puertas antipánico y señalización integral de seguridad, incorporando mejoras que brindan mayor protección a vecinos, vecinas y deportistas que utilizan diariamente sus instalaciones.
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La intervención incluyó la colocación de iluminación de emergencia perimetral y la instalación de un equipo automático de 120 watts en la cancha central, que garantiza la iluminación inmediata del gimnasio ante eventuales cortes del suministro eléctrico.
Pesca. La Directora de Turismo, Andrea Ferreyra, informó que más de 600 personas pasaron por la laguna de Rocha durante el fin de semana. Los visitantes llegaron desde las localidades de General Rodríguez, Salto, Arrecifes, Campana, Alberti, Junín, Chivilcoy y Carmen de Areco, además de socios y vecinos de Chacabuco.
La funcionaria destacó las diferentes actividades que se desarrollaron en la laguna y señaló que desde el Municipio se trabaja en un plan de siembra de pejerrey, una acción fundamental para el repoblamiento piscícola, la conservación de la especie y el fortalecimiento de la pesca deportiva en primavera.
Rap. Durante la jornada de este lunes feriado, personal de la Secretaría de Servicios Públicos llevó adelante tareas de perfilado, nivelación y colocación de RAP en calle Ullúa, entre 9 de Julio y avenida Máximo Gil.
Asimismo, se realizó un alteo de calzada en calle Casasco, entre 9 de Julio y 12 de Febrero, incluyendo la intervención en la bocacalle para mejorar las condiciones de transitabilidad del sector.
Por otra parte, esta mañana comenzaron los trabajos de colocación de baldosas sobre la vereda de calle San Martín, entre Reconquista y Buenos Aires. La obra se desarrolla siguiendo la misma línea estética y de diseño implementada en la Plaza San Martín y en el Palacio Municipal, con el objetivo de generar una imagen urbana integrada y ordenada.
Una vez finalizada esta etapa, se dará inicio a la obra de puesta en valor del lateral de la Escuela Primaria N° 1, así como del frente del edificio donde funcionaba el ex Registro Civil y las oficinas contiguas, continuando con el plan de recuperación y mejoramiento de espacios públicos impulsado por la gestión del Intendente Municipal, Darío Golía.
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